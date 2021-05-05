台北產科醫師林思宏出資包場、包車讓霧鹿國小師生至台東市區看電影《聽見歌再唱》，更商請片中飾演黃老師的女明星陳嘉樺Ella錄製影片鼓勵學童。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台北產科醫師林思宏出資讓偏鄉師生包車到台東市區看電影《聽見歌再唱》，小朋友還興奮在包場的放映廳內「原」音重現。產科醫師林思宏表示，原住民的藝術人文是臺灣重要資產，尤其聽到小朋友現場的歌唱真的就如天籟般讓人感動，劇中主角「黃老師」陳嘉樺Ella特地錄製影片鼓勵學童珍惜學習的時光，更要愛惜自己的文化。

近期熱映中的電影《聽見歌再唱》講述成立於2008年的台灣原聲童聲合唱團（隸屬社團法人台灣原聲教育協會）的故事。而台東縣海端鄉霧鹿村、位於南橫山區「霧鹿國小」的小朋友，同樣有著好歌喉令各界激賞，「林思宏X5醫師慈善基金會」不只讓師生前進電影院體驗藝術，並將捐助學校成立樂團及培訓師資的經費。

林思宏表示，霧鹿國小悠揚的歌聲，曾經吸引美國大提琴家大衛．達伶專程前來拍攝紀錄片與音樂專輯，原住民青年導演陳黎恆青記錄該校學童在校的生活，製作「聽霧鹿在歌唱」紀錄片，拿下第25屆金穗獎。2003年小朋友獲邀前往捷克、荷蘭等歐洲國家表演，讓世界聽到布農族天籟般的聲音。

林思宏說，日前到電影院觀看了《聽見歌再唱》被劇情深受感動，如今有機會實際來到「霧鹿國小」聽見小朋友的聲音，感受到人生真是太美好了。校長郭惠珍提及想帶小朋友到市區觀賞此片，於是基金會二話不說，出資接送車輛以及電影票，更商請片中飾演的「黃老師」明星陳嘉樺錄製影片鼓勵小朋友。他指出，只要能為孩子做的有機會都會盡力去做，孩子的願望有意義的也都會積極給予「圓夢」。

(中時 )