華航諾富特群聚感染至今累計28人確診，據中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，其中3名重症案例的身體狀況皆有好轉，1名華航機師甚至可在病房內跑步，而仍在插管治療的房務主管，近日有望移除呼吸器。

張上淳今天在記者會指出，華航諾富特染疫案共有3名重症患者，分別為諾富特房務主管案1120與2名華航貨機機師案1079及案1122。房務主管染疫後，病情一度危急須插管搶救，經治療後主治醫師評估近期可移除呼吸器。而兩名華航貨機機師，目前恢復狀況良好，其中1名機師甚至會在病房內跑步。

指揮中心指出，案1120為40多歲諾富特飯店房務部主管，近期無出國史，於4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間3次至診所就醫，因症狀未改善，27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，29日確診新冠肺炎，接受插管治療。

案1079為60多歲機師，上月10至12日飛往印度及盧森堡的長程航班，4月14日執勤到美國，並在當地旅館檢疫，4月16日返台進行3天居家檢疫，在4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，19日自費採檢後，20日確診新冠肺炎，有嚴重肺炎。這名機師發病前曾住過諾富特飯店，病毒序列與案1120房務部主管相同，5月5日狀態已好轉。

案1122為本國籍50多歲機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返台後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性。這名機師4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返台，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於4月29日確診，有嚴重肺炎，5月5日狀態已好轉。

(中時新聞網)