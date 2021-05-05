華航機師染疫及諾富特飯店群聚案持續擴大，雙北首長日前齊轟疫情指揮中心防疫嚴重疏失，台北市長柯文哲更羅列4項缺失炮轟中央。對此，前立委沈富雄直言，他們向中央喊話是應該的，而陳時中是罪有應得，他更指出，陳時中故意把先前桃園醫院事件說得很嚴重，是想誇大案情顯得自己厲害。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，民間的恐慌指數是有上升，兩個城市的非綠營首長就喊話挑釁陳時中，「我都覺得他們應該這樣，但是陳時中罪有應得」，而為何這是應該的？因為這是陳時中洗腦的結果，其實他們可以覺得緊張，但不要過度。

沈富雄認為，這次群聚感染的結果，結果應該會和桃醫事件差不多，至於嚴重不嚴重，沈富雄則說，「如果你認為桃醫嚴重，這個就嚴重；如果認為不嚴重，這就不嚴重」，陳時中的觀念裡，桃醫很嚴重，但事實上桃醫一點都不嚴重，是他自己誇大案情來顯得自己厲害。

沈富雄指出，這次事件和桃醫類似的地方，是都發生在桃園；都是境外移入，不同的地方在於，桃醫是有1個人帶進來，這是9到10個機師，所以感染源不明，當初桃醫的那個病人有症狀，所以到醫院，但這些機師沒症狀，所以跳過醫院這一層到旅館去，所以醫院裡有院內感染，這邊就有館內感染，而這些地方工作的醫護和工作人員，遲早都要感染給家人，所以就有家人群聚感染。

沈富雄分析，當初桃醫事件，只有1例越過防線進入社區，而到目前為止，這波群聚感染進入社區的案例是0，那個水電工都不算的，那個水電工是館內感染，還沒傳給家人，他也認為，當然有沒有症狀的感染，而且這個數目這麼少，表示這些潛在的感染練自己斷掉了，他更從桃醫事件中發現，新冠病毒進到台灣後，R0(基本傳染數)就開始下降，所以很難傳播。

(中時新聞網)