疫情升溫，又適逢母親節前夕，天后點紅訂單不斷，民眾希望藉由大甲媽的保庇，渡過這次疫情，護佑全家健康平安。更有消費者反應，母親收到天后點紅禮盒組後頗為驚喜，大讚時尚漂亮，立刻將限量贈品錢滾錢護身符錢包掛於手提包上，讓女兒的孝心與媽祖的守護常在，保庇健康平安、萬事如意。更有多位名人網紅大力推薦經媽祖過爐保庇的時尚唇膏，是送給自己與母親的最佳禮物。

消費者反應母親收到禮盒的喜悅。(圖/太陽星網路科技提供)

知名造型師李明川老師於中天【姐的星球】節目中親自示範天后點紅唇膏，三款唇膏色號分別為正紅、橘紅、裸粉，是2021年爆紅的流行三色，其中，李明川老師最推薦正紅款霧面唇膏，不分年齡都撐得起超強氣場。

中天【姊的星球】李明川老師推薦天后點紅流行三色。(圖/太陽星網路科技提供)

中天【姊的星球】李明川老師推薦正氣殷紅唇膏。(圖/太陽星網路科技提供)

網紅Shasha表示，這次使用的色號是正氣殷紅，出席任何場合絕對不NG的正紅色！霸氣的顏色擦上馬上成為所有人注目的對象。

網紅Shasha大力推薦正氣殷紅，守護財運與事業。(圖/太陽星網路科技提供)

網紅切粒表示，自己最喜歡的顏色就是這一個「正氣殷紅」，真的是萬年不退流行的顏色啊！霸氣又溫柔的妝感，怎麼能讓人不愛呢！薄擦跟厚擦都會展現不同的氣質喔！

網紅切粒大力推薦正氣殷紅，守護財運與事業。(圖/太陽星網路科技提供)

網紅薇薇表示，一擦上這支「如意橙紅」，就愛上了它！擦上它既顯白又有氣質，顏色偏向南瓜色，就是現在最流行的顏色啊~既可以展現溫柔的一面，但又不失時尚感！

網紅薇薇大力推薦如意橙紅，守護健康與平安。(圖/太陽星網路科技提供)

網紅Natasha表示，一直在尋找有點古典，但又不失時尚感的唇膏，天后點紅的「如意橙紅」就是它了！似鮭魚色的它絕對能成為大家最愛的顏色，真心覺得每位女孩都值得收藏一支！

網紅Natasha真心推薦如意橙紅，守護健康與平安。(圖/太陽星網路科技提供)

網紅筑軒表示，「每個女人都值得擁有自己的幸福」，有著媽祖祝福的「幸福嫣紅」唇膏來了！擦上它，讓媽祖守護你的愛情和婚姻！好氣色、好人緣都會跟著來的！

網紅筑軒真心推薦幸福嫣紅，守護婚姻與愛情。(圖/太陽星網路科技提供)

「天后點紅唇膏禮盒」，以全素食成分打造的媽祖口紅護身符，疫情期間就讓大甲媽守護你的健康平安，今年母親節最夯禮品，第二波優惠價只到5月9日，新會員註冊還能獲得一百元折扣，給自己與母親一份最好的禮物。

母親節最佳禮品，天后點紅唇膏禮盒。(圖/太陽星網路科技提供)

天后點紅免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)