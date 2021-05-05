《俗女養成記2》夏靖庭、于子育、吳以涵、陳竹昇。 (華視、CATCHPLAY提供／攝影王志偉）

《俗女養成記2》首款海報。（華視、CATCHPLAY提供／攝影王志偉）

《俗女養成記2》首款海報。（華視、CATCHPLAY提供／攝影王志偉）

台式新喜劇《俗女養成記2》在母親節前夕正式曝光首款海報，5日晚間8點於「俗女養成記」、「華視娛樂show」、「CATCHPLAY＋」三個粉絲專頁同步釋出首支預告「芭樂篇」，宣告主角陳嘉玲與陳家人即將正式回歸，並定檔於父親節8月8日晚間9點於華視與CATCHPLAY＋影音平台同步播出。在首款海報中，左方油漆下微微隱藏了一段文字「我下輩子不想再當女人了」，也象徵了陳嘉玲將在第二季面對更多女人的煩惱，導演嚴藝文表示，「女人很辛苦，40歲的女人更辛苦，陳嘉玲從天龍國回到故鄉台南，展開人生下半場，第一件要努力的事就是靠自己的雙手，把買下的鬼屋變成家。」

此外，海報中的手繪油漆看起來有些「落漆」卻也是象徵嘉玲自己來的手感，躺在床上的她是精疲力竭的，但有「家」的撫慰，一覺醒來又可以是一尾活龍。而提到新一季的看點，嚴藝文說：「第一季回頭看一個俗女的養成，第二季我們看40歲的陳嘉玲是如何用盡全力，開始書寫另一段人生篇章。」

適逢母親節前夕《俗女養成記2》宣布正式定檔於父親節這一天播出，導演陳長綸、嚴藝文、女主角謝盈萱也回憶到第一季播出後家人們的反應，嚴藝文透露母親看了《俗女養成記》有跟她偷抱怨：「妳怎麼把小時候家裡的事情都演出來啦？」原來劇中家人對小嘉玲開玩笑說「你是外面撿來的」等話語，都是真實在嚴藝文家中發生過的事情。很可惜的是嚴藝文的父親幾年前因癌症病逝，沒有機會看到她首次參與執導的戲，第二季選在8月8日父親節這一天播出，她也希望在天上父親可以看到她的進步與努力。

謝盈萱則表示，家人當初看完第一季相當喜歡，尤其早年台灣時代感的背景故事重現，謝盈萱透露一起看戲的時候還會挖苦家人說：「那個年代的父母脾氣才沒這麼好，亞洲的虎爸虎媽兇得不得了，才不會像陳嘉玲的爸媽那麼可愛。」

母親節即將到來，嚴藝文表示今年和往年不同的是，她想帶母親來她台北的家裡同住，也帶母親一起去爬山，嚴藝文說：「想讓媽媽感受一下自己的生活圈，讓她知道我也是有好好照顧自己的。」謝盈萱則表示自己不太走出門慶祝的路線，她說：「也許包個紅包，或是幫家裡換一套坐起來舒服一點的沙發」。導演陳長綸則笑說：「自己的媽媽和《俗女》的陳家婆媳一樣，都走實惠的路線」，透露自己每年都會包紅包給媽媽，今年女兒意外中了四千元的發票，特別請家人一起到月世界吃土雞，提前歡度了母親節。三個人慶祝的方式不太相同，但都能感受到對家人濃濃的愛。

(中時 )