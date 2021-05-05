證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤5日開高走低，尾盤再度出現賣壓，終場下跌90.34點，收在16,843.44點，連兩日跌破月均線，且日KD指標的K值跌落至50之下，短線趨勢明顯翻空，建議將手中持股獲利了結，暫時空手觀望。

不過，就技術面觀察，台股大盤自去年11月至今，都未跌破季線，故預期本波台股回檔將在季線出現支撐，目前季線在16,446.51點，大約還有400點之空間。因此，整理的時間應不會過久，投資人可靜待日KD交叉向上時，再行進場。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，「鋼鐵人」、「航海王」買盤回溫，海運業者將於6月調升運費，預期股價守穩5日線後可望續攻。

選股方面，「鋼鐵人」、「航海王」4日重挫，惟5日股價回神，陽明、中鴻大漲。此外，在銅漲價題材下，華新也亮燈漲停，持股表現回溫。不過，當大盤疲弱的時候，強勢股往往漲勢無法延續，故建議投資人近期可乘上漲之際，將手中持股出脫一趟。

(工商 )