工業電腦大廠研華(2395)今（5）日應邀召開電話法說，展望2021年第二季營運，在假設平均匯率28.3元狀況下，預期合併營收將落於至4.8～5億美元（約新台幣135.8～141.5億元），毛利率估略降至37～39％區間、營益率則略升至16.5～18.5％區間。

以此推算，研華第二季合併營收估較首季成長3.2～7.5％，但較去年同期衰退3％至微增近1％。研華指出，零組件缺料預估對本季影響最大，對營收產生5～10％遞延影響，採購成本上漲亦對毛利率承壓，使整體成長動能較緩，但預期下半年缺料狀況將稍有改善。

研華首季合併營收131.61億元，季增2.99％、年增16.76％，改寫同期新高。毛利率39.58％、營益率17.38％，分創近4年、近15年同期高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利19.13億元，季增達12.25％、年增達47.76％，每股盈餘2.48元，齊創同期新高。

研華指出，貢獻營收合計達7成的北美、歐洲及中國大陸3大市場全面復甦，首季分別年增11％、8％、76％，經濟規模效益及產品組合轉佳則帶動營益率提升。此外，首季處分東湖廠房、認列7200萬元處分利益，亦對業外收益帶來挹注。

展望第二季，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，受惠基礎建設商機及IEM半導體智能設備升級趨勢，本季訂單需求仍保持強勁，截至3月底接單及出貨比仍達1.66，遠高於平均水準的1.1，顯示客戶有提前下單狀況。

研華分析，由於零組件供給短缺，且公司4月起調漲產品報價反應成本，帶動整體訂單需求強勁。其中，約8成為客戶提前下單的實際需求，僅約2成為重複下單（overbooking）、又以標準品為主要需求。目前訂單及出貨比仍偏高，預期約落於1.3為正常水準。

研華坦言，目前零組件供給時間拉長及配給數量不足，對第二季造成5～10％的遞延影響，採購成本上漲亦對毛利率產生較嚴峻影響，使整體成長動能較趨緩。內部對此已成立專案小組積極因應，致力提升訂單達交率，目前預期下半年零組件供給狀況會稍有改善。

(時報資訊)