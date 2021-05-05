宏碁(2353)公司公佈2021年第一季稅後淨利新台幣27.43億元，創十年單季新高、EPS新台幣0.91元。

宏碁公司今(5)日召開董事會，通過2021年第一季合併營收為新台幣715.55億元，年增46.5%；本季營業毛利新台幣83.12億元，年增67.9%，毛利率11.6%；營業淨利新台幣28.06億元，營業淨利率3.9%創同季歷史新高；稅後淨利新台幣27.43億元創十年單季新高，稅後淨利率3.8%，單季EPS為新台幣0.91元。

受到宅經濟影響，宏碁預期強勁市場需求將持續至可預見的未來。同時，宏碁發展多重事業成長引擎的策略持續強力發酵，宏碁資訊、智聯服務、安碁資訊、建碁公司、展碁國際皆見到亮麗業務表現，亦持續孵化酷碁公司(2020全年營收年增80.7%)、海柏特公司(2020全年營收年增174.7%)等子公司。

(時報資訊)