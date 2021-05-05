德國時尚品牌Hugo Boss第一季在諸國的營收幾乎翻倍；其休閒服務業務恢復成長，預計隨著新冠的鬆綁，其他的業務將在2021年出現彈升。

Hugo Boss以男士西服和香水著稱，該公司有信心其第二季的營收將翻倍，並希望該期間能產生正數的營業利益，儘管該公司無法給出更精確的前景。

Hugo Boss拒絕評論中國消費者抵制西方消費產品的影響。今年三月，西方批評中國在新疆存在強制勞動問題。

中國是Hugo Boss的重要市場，與2019年第一季相比(當時未有新冠疫情影響)，Hugo Boss今年第一季在中國的幣值調整後營收成長29%。

整體而言，第一季營收下跌10%，來到4.97億歐元(約5.97億美元)；Hugo Boss也剛成功實現100萬歐元的營業利益，此前分析師分別預測4.41億歐元和虧損2800萬歐元。

該公司表示，休閒服飾營收恢復個位數中間的成長率，線上營收則成長72%。

(時報資訊)