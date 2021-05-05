民視八點檔《多情城市》4日播出李又汝跟張哲豪偷情遭江俊翰抓包揭穿，兩人跪地哭著求饒，一播出網路討論度爆棚，收視率更創下近期收視新高，平均收視5.43，最高一分鐘6.87，近200萬名觀眾一起收看這段大快人心的精采片段。江俊翰表示，這一場戲真的是從影以來情緒最爆發，拍攝完仍頭疼不已送急診，遭到醫師警告再晚一點就會有中風的風險，讓他嚇傻，不過聽到收視率創今年的新高，也讓他非常感動，直喊辛苦都值得了。

江俊翰表示當天完全是靠止痛藥跟意志力撐到工作結束，因為太投入劇情，導致換氣過度而頭暈臉色發白。他說這一場重頭戲是拍戲生涯以來最複雜的，除了有大爆炸的情緒之外，還有很多壓抑痛苦和無法置信的震撼與崩潰，所以當天血壓一直處於超高值中，兩邊太陽穴附近的青筋也大浮腫，讓他工作結束就去醫院就醫，醫生說如果再嚴重，腦部微血管爆裂會造成血管堵塞，發生輕微中風的可能。幸好劇中的外甥女張郁婕發現，拿喉嚨痛的藥跟頭痛止痛藥給他，希望減緩他身體的不適。

江俊翰抓包老婆李又汝偷吃氣到崩潰。（民視提供）

不只如此，江俊翰表示大家有看電視播出就知道自己打李又汝，但腳本上設定他沒有動手打老婆，其實拍攝當下是他要掙脫李又汝抓著他，不小心甩太大力拳頭打到李又汝下巴，力道之大讓江俊翰都覺得手痛了，看到李又汝非常敬業繼續配合，他也先豁出去，直到隔天看到李又汝下巴紅腫瘀青，讓他非常過意不去。李又汝則說當下真的很入戲在周曉安角色上，加上一直嘶吼全身都不舒服，所以沒特別注意到，幸好一切的辛苦都反映在收視率上，真的很幸福。

劇中狂被揍的張哲豪，表示自己被打被揍都覺得還好，因為平常有在運動，所以打戲還算習慣，反倒是躲在水中那一刻，因為憋氣太久導致他梅尼爾氏症發作，拍完水池戲後整個人都天旋地轉，所以觀眾看到他癱軟在牆角，也都是真的。這場大報應重頭戲，也讓觀眾拍手叫好，但也有不少觀眾留言說報應看不夠，要編劇好好「伺候」惡人。

(中時 )