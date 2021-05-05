LINE宣佈LINE MUSIC LIVE全新『付費在線直播』功能即將在台上線，首波攜手雙人組合九澤CP，推出首場線上演唱會 -「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」，將於5月8日席捲台北流行音樂中心，實體門票在開賣三分鐘內近5000張票券全數售罄。面對粉絲敲碗疾呼加場的吶喊，LINE MUSIC為回饋會員，即日起只需透過LINE MUSIC網站登入帳號註冊會員，即可線上領取直播入場券觀看，5月8號晚上將在台獨家線上播出非完整非即時「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」，演唱會只播出一次不回放重播！粉絲們趕緊線上領票。

根據國際唱片業協會（International Federation of the Phonographic Industry，簡稱IFPI）2020年全球音樂產業報告顯示，全球唱片市場成長7.4%，總收入達216億美元，連續第六年成長主要動能源自於串流音樂的貢獻62.1%，付費訂閱收入亦增加了18.5%。但在疫情影響下導致各式現場娛樂展演暫停、演唱會和粉絲見面會也一一取消，公播公演之權利金也大幅減少10.1％，迫使音樂表演者只能在一般社群的直播平台上舉行。

LINE MUSIC為提供用戶更優質的線上音樂活動體驗，積極整合多元科技，發展虛實融合的全新LIVE付費在線直播服務，期許透過與音樂創作者的多方合作，建立新型態商業模式，也可符合現今生活新常態下的娛樂需求。

『LINE MUISC LIVE』付費在線直播功能從音樂活動登錄，會員購票取得觀看權利、到會員購票紀錄通知、活動前透過LIVE專屬官方帳號即時提醒等，讓用戶可一站式的滿足所有體驗。另外也將支援各式瀏覽器，包含智慧型手機、平板、桌機的高畫質觀看，直式或橫式全屏幕呈現，未來各類型的娛樂展演活動，大至演場會、頒獎典禮，小至音樂講座對談或粉絲見面會均可透過此全新LINE MUSIC LIVE功能購票線上參與。

(科技)