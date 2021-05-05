鬼鬼吳映潔挾著臉書180萬及IG多達70萬粉絲高人氣，加入競爭激烈的YouTube戰場，在自家GEmma吳映潔YouTube官方頻道開新節目《么怪株式會社》，首集就「下猛藥」化起大濃妝扮起妖豔的「變裝皇后」訪問兩位專業Drag Queen，節目中放下身段搞笑走秀比美及打保齡球樣樣來，藉由節目訪問各年齡層各領域獨領風騷的風格人物呈現『時尚是不被定義』概念。她耗盡心思一年時間、砸下7位數字重本打造的《么怪株式會社》更讓她校長兼撞鐘，打造全新單曲〈Jerk〉當成頻道主題曲，還首次嘗試唱起英文rap，當起「社長」的她向粉絲喊聲：「不要忘了要按讚訂閱加分享哦！」

鬼鬼個人首個YouTube節目《么怪株式會社》5/5晚上8:00正式開張，她先前擔心沒有人想看自己節目，前後花了一年的時間做功課、心理建設及籌備節目內容，包括從去年底發完新專輯後每周固定開直播節目〈WU MA LIVE (無碼秀)〉練習跟粉絲對話話，她也大量觀看同行的頻道做足功課，她表示：「因為個性急常常講話跳來跳去沒邏輯，經紀人要我在鏡頭前好好講話，才能當主持人訪問別人，所以我看了很多影片，最常看的就是關關(關韶文)的頻道，學習一下講話節奏。」

而獅子座好勝心強的鬼鬼斜槓當YouTuber完全不馬虎，從規畫節目內容、名稱、提供想法甚至連預算都親自參與，把自己當成新人邊做邊學習，她表示：「最辛苦的地方就是得花很多時間跟團隊腦力激盪，各式想法天馬行空，最長紀錄開了六小時的會，得一直動腦，有一陣子還壓力大到連續失眠一個月，連睡著做夢都是白天開會想的點子！」。

鬼鬼首集節目邀來變裝皇后界的兩位人氣風格人物&女王、Tiffany擔任嘉賓，為了迎接兩位「變裝皇后」，她首度嘗試變裝皇后的造型裝扮，只見戴上金色假髮、長濃假睫毛及妖豔濃妝的鬼鬼換上緊身連身高衩泳裝上陣與兩位變裝皇后比美，結果竟然在節目上不斷地被來賓嗆說是「醜八怪」、「太man」，三人還相約保齡球館互尬時尚及保齡球技，不按牌理出牌的內容可說笑料百出。

鬼鬼首次單獨擔綱節目主持人更挑戰當起YouTuber，特別為節目錄製單曲〈Jerk〉當成節目主題曲，別具用心的她在這首為節目量身打造的單曲中首次挑戰唱英文歌及唸英文RAP，「全英文」又帶有「嗆」感戲劇張力歌詞搭配節奏感強烈的電音異國曲風，讓整首歌的調性就如同節目屬性般個性風格鮮明，透過音樂更將吳映潔想把做自己、認識自我及用力展現自我精彩的意念傳達出去。

鬼鬼為了首開頻道節目煞費苦心去妝扮、想點及挑戰唱英文歌。（avex taiwan 提供）

鬼鬼為了首開頻道節目煞費苦心去妝扮、想點及挑戰唱英文歌。（avex taiwan 提供）

(中時 )