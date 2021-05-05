舊金山4日下午有兩名亞裔老婦於等公車時，竟在光天化日之下，遭到一名中年男子持刀襲擊，兩人的手部都嚴重受傷，所幸在接受手術後狀況穩定；這名男子在進行攻擊後，竟似毫不在意般悠閒步行離開，稍後遭警方逮捕。

美國「ABC7」新聞台報導，這起攻擊案發生在市中心附近，60多歲和80多歲的亞裔老婦於公車站突然遭到襲擊。在公車站旁花店工作的李女士表示，這名男子手持一把「頗大、看起來像軍刀的刀子」，走向公車站並毫無預警地發動攻擊，其中一名老婦被砍得外套羽毛紛飛。

據「ABC7」了解，其中一名老婦嚴重流血，而兇刀甚至就直接插在另一名老婦的手臂上；兩人皆被送醫急救，手術都已在當晚完成，目前仍在加護病房觀察，所幸「情況穩定」。

李女士指出，這名男子在結束攻擊後，竟然當作沒發生任何事，「宛若禮拜天早上出門散步一般」，緩緩離開現場，完全沒有奔跑。而在案發不到2小時後，警方就在離現場不到1英里（約1.6公里）處，逮捕這名涉案的54歲當地人。該男子可能被控持致命武器攻擊、虐待老人等罪名。

警方表示，目前還沒無法證實此案動機是否源自對亞裔民眾的仇視，但也不排除此種可能性。舊金山近期已發生多起針對亞裔老人的攻擊事件，2月有一名83歲的老翁遭人推倒，並因摔傷髖部而須住院數週；3月則有一名83歲老翁和一名77歲老婦遭遇類似攻擊，其中老翁因此摔傷脖子。

(中時新聞網)