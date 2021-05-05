一名男子在4月中前往新北市板橋區一間便利商店購物，店員在結帳時，將他的鋁箔包飲料橫倒在桌面上掃條碼未扶正，遞發票時用丟的，引起他的強烈不滿，並連連追著店員不停咆哮，事後將影片發上網路，希望網友能還他一個公道，不料卻反被網友謾罵。

該名男子4日在臉書社團《爆料公社分享版》發文，男子指出，4月24日他前往板橋一間便利商店買飲料，但店員的態度卻讓他不敢恭維；他說，當天買了一罐10元鋁箔包裝的麥香綠茶，店員結帳時把他的綠茶翻倒刷商品條碼，就沒有再把飲料立起來，事後他將10元硬幣放在桌上，店員交付發票時則用丟的，頓時引爆他的怒火。

一名男子在臉書上痛罵，板橋區一間超商店員態度很差。（翻攝臉書社團《爆料公社分享版》）

原PO表示，店員丟人發票太過於冒犯，因此要求道歉，但店員卻回應，「我不做道歉這種事」，隨後雙方報警處理，但吳男控訴，店員在警察來之後，態度一樣差勁，同時也把與店員理論的影片發上社團，希望網友能為他評評理。

透過影片中可見，吳男情緒高漲且氣憤，店員一邊整理貨架一邊有一搭沒一搭的回應，吳男不停嗆聲，「天啊！你這什麼嘴臉，到底受什麼教育，誇張，你中學有沒有畢業？」店員則不甘示弱回應，「抱歉欸，我還在讀大學」，吳男甚至還嗆出，「一定是很爛的大學啦，我中央大學的欸，挖賽大夜班了不起喔，看你還刺龍刺鳳的」，並且不停跳針要店員道歉等語。

文章曝光後，不料，多數網友也不挺發文的吳男，紛紛留言回應，「請問沒立好會死人嗎？」、「我想問你一下，飲料倒著跟直立著對你拿走這飲料插吸管喝有影響嗎？」、「還報警，po文的也不是什麼好料的，浪費資源，兩個孩子吵架，吵不過就叫警察，這什麼世道?」、「我覺得雙方態度都不好」。

對此，板橋分局信義派出所所長鍾明豐也在留言區回應，有關本案本所已依規定受理並通知有關人到案說明，如有相關問題歡迎請致電本所，敬祝各位平安順心。

(中時新聞網)