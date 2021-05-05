新北市教育局長張明文視察國中教育會考防疫演練。（王揚傑攝）

新北市教育局長張明文視察國中教育會考防疫演練。（王揚傑攝）

新北市教育局長張明文視察國中教育會考防疫演練。（王揚傑攝）

國中教育會考將於5月15日、16日登場，新北市教育局長張明文今（5）日到海山高中考場視察防疫演練，項目包括進入考場動線、人員管制、啟用備用試場、中午用餐及設想教室內可能發生狀況應變等。張明文要求考場工作人員，務必把防疫做到滴水不漏，保護每位學生的健康。

海山高中考場為快速讓考生入場，將穿著制服與未穿制服分流，沒穿制服的考生須出示准考證，全員均量測體溫、消毒，若發現確實發燒的考生，將由專人引導從獨立動線到備用試場，備用試場內最多容納5人應試。

一般考生在教室應試時，一般狀態在教室的4個角落窗戶開啟5到10公分，英語聽力測驗時則將教室門窗全部關閉，避免各班播放內容相互干擾。另演練情境假想風雨過大、冷氣故障等情形，監試人員將視情況及時應變。

中午用餐時間，監考老師會請每位考生先洗手，然後到走廊領取餐盒及隔板，用餐完畢也會請同學拿酒精消毒桌面。

張明文表示，新北市的考生近3萬1000人，分布29個考場，人數之多，防疫工作絕不輕忽，請家長特別注意這次國中教育會考，家長不能陪考；進入校園如果考生有發燒、上呼吸道相關症狀，有隔離考場讓身體不適的考生單獨考試，避免風險。

張明文說，因為人多聚集在一起，考試期間一定要全程配戴口罩，中午用餐也特別幫每位考生準備隔板，希望國中教育會考能平安順利，最重要大家要又防疫意識，把防疫工作做到滴水不漏，保護每位學生的健康。

(中時 )