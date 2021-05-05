0402台鐵太魯閣意外，徐榛蔚當面感恩證嚴法師與全體慈濟人動員付出，展現大愛精神。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

王志偉／花蓮報導

今天是慈濟55週年，花蓮縣長徐榛蔚拜會證嚴法師，恭賀慈濟生日，並感謝慈濟在慈善、醫療、急難救助及協助0402台鐵事故救災的貢獻。徐榛蔚表示，慈濟志工助人的身影遍布在國內外各地，以慈悲為懷的善行善舉，引領社會人心向善，讓世界更為安定和平。

徐榛蔚表示，慈濟的理想是以「慈、悲、喜、捨」之心，起救苦救難之行，予樂拔苦；精神則是「誠、正、信、實」並希望以事理圓融之智慧，力邀天下善士，同耕一方福田。證嚴法師教導世人要把追求的心、想獲得的心，倒過來成為「捨」的心。用「捨」的心去付、成就別人的過程中，得到自我內心的寧靜和快樂。

談到0402台鐵太魯閣列車意外，徐榛蔚感佩慈濟人投入救災的身影，不論是在第一線的事故現場、醫療救護、祝禱法會，都有慈濟志工提供最即時的奧援，並安撫傷者及罹難者家屬心情，展現大愛無我的精神。

證嚴法師在慈濟精舍表達欣慰花東地帶日漸繁榮、交通便捷，慈濟在這段期間在人間不斷帶起善的能量，善行更從台灣發揚至國外，成為善念的種子落地深根。

證嚴法師也分享慈濟醫院的創院宗旨及淵源，由於花蓮過去醫療資源缺乏，在進行慈善工作的過程中發現許多貧窮是因病而貧，因治病而傾家蕩產，慈濟醫院本著「尊重生命」的理念，在花東地區落實以病人為中心的急性醫療及社區醫療照顧，期使傷患得到適切的照護，善盡社會責任。

(中時 )