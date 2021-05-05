有些男人在愛情中控制欲特別強，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，天蠍座、摩羯座、獅子座、處女座的男人只要一談戀愛，立刻開啟囉嗦模式，對女友充滿控制欲，非常愛說教，常常讓女友覺得非常煩人。

▍1.天蠍座

天蠍男對女友充滿控制欲，不放過女友的大小事，他會仔細觀察女友每天的狀態，整天碎碎念，最終目標就是完全掌握女友的行蹤，雖然出發點是想要保護對方，但是行為真的是太過煩人。

▍2.摩羯座

摩羯男面對其他人根本是省話一哥，看到什麼不順眼的也懶得講一個字，但是面對女友就變身教官，穿著太暴露、太晚出門都要長篇大論的說教，讓女友以為自己多一個爸爸。

▍3.獅子座

獅子男本來就很愛當領導者，在談戀愛的時候更是希望女友能聽自己的話，尤其在公開場合更是如此，獅子男太愛面子，在外希望對方能以自己的意見為主，表現出非常霸道的樣子，不過關起門來就立刻化身撒嬌貓咪，反差非常大。

▍4.處女座

處女男非常喜歡碎碎念，如果女友做的事情讓他看不順眼，就會讓他開啟說教模式，不過如果女友的性格比較霸道，或總是把他的話當耳邊風，他都會默默把這些事情撿起來做，其實骨子裡是個貼心的男友。

(中時新聞網)