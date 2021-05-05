基隆市政府近年總預算從163億提升至215億，市議員王醒之認為，總體發展嚴重傾斜，各區資源分配不均，怒批行政區被畫分為，蛋白、蛋黃、蛋殼3區，對此，市長林右昌回應說明，市港是核心區，投入較多預算是為帶動城市發展。

王醒之表示，基隆除社會福利、教育外，各區確實均衡發展，但以總體建設來看，卻是被畫分為3個行政區，分別是蛋白區、蛋黃區、蛋殼區，發展資源傾斜朝M型化分配，從預算分配來看，光是內港核心區就投入68億元，七堵、暖暖、安樂的經費相較之下少了許多，但這些行政區離雙北最近，也離市中心最遠。

王醒之更怒批，以10月基隆城市博覽會來說，七堵、暖暖、安樂3區民眾幾乎無感，認為應該將名稱改為「基隆市區博覽會」。

對此，林右昌回應說，基隆市資源相對不充沛、匱乏，整體發展必須要有策略，而不是齊頭式分配，並提及基隆市港再生標竿計畫範圍雖位在市中心，但不代表只為仁愛、中山區，不兼顧其他區發展。

林右昌指出，市港再生標竿計畫是城市最核心的引擎，如果做得好才能帶動基隆向上提升，此外，投入的經費也不是市預算，他認為，基隆建設發展要放在大台北都會上談，從這角度思考，中央才願意接受改造方案，受益的是大台北首都圈。

林右昌再次強調，推動基隆並沒有所謂蛋白、蛋黃、蛋殼區，以及Ｍ型化分配等概念，除重大建設外，七堵、暖暖、安樂等區也有許多區級層次建設和發展，如何以有限的資源，把城市像提整串肉粽一樣帶動起來反而更重要，若把資源打散就什麼都看不到。

(中時 )