張亞中秀募款帳戶。（張亞中提供）

國民黨中常會今天通過黨主席選舉作業細則，參選人要繳交1000萬元本票作為當選後1000萬元募款責任額的「保證金」，作業費從200萬提高為300萬元，新增20萬元登記費。宣布參選的孫文學校總校長張亞中發聲明，炮轟黨主席參選新規定增加財力限制，是「只認錢、不認人」，總理孫中山、總裁蔣中正、革命先烈、忠貞黨員，會為現在高層的作為感到羞愧與恥辱。

張亞中說，黨主席選舉原已設立多項高牆，例如資格限制，必須曾擔任中央委員或中評委才能參選。但無論參選總統或黨內總統初選，都沒有這樣的資格限制。參選主席為何比參選總統的限制更多？此項規定等於築起高牆，即使各行各業再優秀的黨員，無論多了不起，也可排除在外。

他說，在黨齡方面，現在規定黨籍一年以上者，才有資格參選黨主席；趙少康就是礙於此規定而無法參選。其實以往黨員失聯，絕大多數是失望黨的理念作為。他認為，黨齡應該只要總黨齡在一年以上，重回黨四個月以上即可。

此外，增加財力限制，表示任何黨員不論多有才能，多想為黨奉獻，都沒有用，只要籌不到1320萬元的報名費，就別想選國民黨主席。最值得爭議的就是增加1000萬元保證金，也是一種參選的「押金」。為何要有千萬元「押金」？連主席的承諾都不相信？是過往的黨主席都賴帳，才有此新規定？是朱立倫？還是江啟臣？可否請黨中央明說？

張亞中表示，一般平民黨員要準備1000萬元「本票」，何其困難。現在的做法在保障貴富，排除庶民的參選權。是誰出的餿主意？是主席授意？還是祕書長主動護主，用以排除其他可能參選人的挑戰？

他說，黨中央為黨主席選舉設置資格與財力的高牆、關卡，已使選舉不公，傷害國民黨的社會形象。財力限制的規定是在防誰？保護誰？圖利哪種族群？做出這種傷害黨形象的決策者，未來還能公正中立的辦選務嗎？這樣的黨中央還不需要大刀闊斧的改革？

張亞中強調，他一介平民，黨齡近50年，關心國民黨與國家，帶領過多項大型社會運動，曾任外交官，陸委會，有豐富行政經驗。在台灣大學任教，專書著作逾30本，主辦過10餘次兩岸民間政治對話，在捍衛中華歷史文化上從來沒有退縮過。他一心想為國民黨及國家奉獻，但如今即使對黨再有情懷、本事，也須先籌得1320萬元才有資格參選黨主席。國民黨曾幾何時，墮落到「只認錢、不認人」的荒謬地步。總理孫中山、總裁蔣中正、革命的先烈、忠貞的黨員，會為現在黨高層的作為，感到羞愧與恥辱。

張亞中也說，他承蒙大家支持，到今天已募得98萬8781元參選主席經費。因為黨部又增加100萬作業費，因此他要更加油；至於IOOO萬元保證金，他準備向他人借，不需要大家煩心。「錢能解決的問題，都不是大問題」。今日國民黨的問題，絕非是錢的問題，而是缺乏理念、沒有方向，得不到人民的尊敬，無法讓人感動。他絕不對縮，為了救黨、救國、救兩岸、他義無反顧，也期待大家一起同行。

(中時 )