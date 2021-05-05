桃園市敬老愛心卡每月有800點社福點數，可搭大眾運輸工具或到市立體育場館，但議員周玉琴5日卻踢爆遭不肖業者濫用取財，利用點數核銷長輩一日遊旅費，她擔憂出包沒人負責。桃園市長鄭文燦認為是不法業者規避愛心計程車規定，以中巴帶長輩旅遊，要求徹查，查獲就撤銷資格。

周玉琴說，敬老愛心卡每月800點只限定搭乘搭乘公車、機捷和愛心計程車，或是到國民運動中心或市立游泳池，但坊間卻有業者打著「 揪8ㄟ 搭ㄍㄟ來迄頭」，吆喝招攬8個銀髮長輩，搭9人座休旅車出遊，只要65歲以上持有愛心敬老卡者都能免費參加，未滿65歲參加要繳700元車資，當天玩完立刻在車上相約下個月出遊，還宣稱有1600萬乘客險。

周玉琴質疑這樣的旅遊方式「妾身不明」，非旅行社、也沒公司登記，不解如何核銷，也擔憂若發生意外求償無門，直言若敬老卡是補助長輩搭公車的日常生活必須，市府社會局、交通局和觀旅局要嚴格展開稽查，若是希望長輩充分使用敬老卡外出，應把業者納管，讓長輩可以合法安全旅遊，避免愛心卡遭濫用，成特定業者取財之道。

鄭文燦認為，不法業者規避愛心敬老卡點數使用規定應屬特例，業者收取愛心敬老卡點數，卻用中巴載送民眾去旅遊，是違法行為，一旦查獲將撤銷業者資格，並移送法辦，指示交通局調查，該處罰就要處罰、該移送就要移送，市府未來也會嚴格把關。

(中時 )