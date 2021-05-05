民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件，重創民進黨形象。被稱為「英系召集人」的民進黨立委劉櫂豪今天發出聲明表示，限制入黨讓少數人可以藉機把持一些地方黨部，這是對黨不利的作法，有些人扣對方帽子，傷害黨形象，把黨內矛盾激化，讓國民黨有機可趁，呼籲此時此刻應該冷靜下來，再次團結面對接下來公投挑戰及大陸威脅。

面對黨內近期的紛擾，劉櫂豪說，他一定永保初衷，善盡監督，永遠做讓台灣改革前進的力量，尤其是今年民進黨面臨反中、抗疫、公投、黨務革新四大挑戰，每項都是非常艱鉅，尤其是大陸，不論在軍事或國際上對台灣打壓毫無手軟，如果我們再不團結，黨內互鬥就是給大陸與大陸在台協作者提供武器。

劉櫂豪說，英派是一個概念，不是派系，是挺蔡英文及執政團隊的一個統稱，如果要精準定義，所有執政團隊才是英派，因為他們才是蔡英文總統派任的，其他支持蔡英文的力量只能算是「挺英派」，挺英派是基於支持本土政權的理念，而不是分享執政資源。

劉櫂豪提到，大家口口聲聲說支持蔡英文，但黨內鬥爭都喜歡貼對方標籤、派系化，這不是挺蔡英文，而是傷害黨。

為讓民進黨更開放，讓黨更現代化是長期追求目標，限制入黨讓少數人可以藉機把持一些地方黨部，這是對黨不利的作法，有些人因此扣對方帽子，傷害黨形象，把黨內矛盾激化，讓國民黨有機可趁，讓藍媒大肆渲染，這是我們很大的危機，此時此刻，我們應該冷靜下來，再次團結。

(中時 )