國內前五大有線電視業者-大豐電公布首季財報，營業收入為4.94億元，僅微幅下降約0.7％，歸屬母公司淨利達1.1億元，EPS與去年同期相當，維持在0.74元，下半年度規劃搭配4K雙模機推動全新方案，可望持續帶動業績成長。

大豐電董事長張銘志表示，穩定的光纖到府服務是大豐的優勢，同時看準消費者對大頻寬服務的需求，積極行銷寬頻產品，用戶數穩定成長，單季淨增加逼近3,000戶，為近二年度單季最大成長值，成為維穩營業收入的最主要原因。

張銘志表示，截至4月底，大豐寬頻用戶數約達11.3萬戶，淨增加4,025戶。據NCC「2020年通訊傳播市場消費者使用概況調查」，受到行動通訊業者推促4G吃到飽方案影響，民眾在家中使用4G上網的比例逐年增加中，影響固網寬頻成長，但大豐電在此趨勢下仍有穩定的寬頻供裝成績表現，顯示服務品質及性價比受到消費者肯定。

(中時 )