愛盲基金會結合OK超商捐贈1407箱物資箱，將透過愛心大平台贈給弱勢家戶。（新北市社會局提供）

愛盲基金會與OK便利商店共推「母親節愛心物資箱」公益活動，今（5）日在新北市新店區文山社福中心辦理捐贈儀式，由愛盲基金會董事長謝邦俊代表捐贈1407箱愛心物資箱給新北市社會局，讓弱勢家戶和身障者能感受同享溫暖。

愛盲基金會與OK便利商店聯合推出「母親節愛心物資箱」公益活動，受到民眾熱烈響應，共募集了1407箱物資，每箱包含各式食品和日用品，價值499元，總計超過70萬元。

謝邦俊表示，物資箱在募集的過程中獲得社會各界熱情的響應，從一箱開始慢慢累積到1407箱，宛如涓滴愛心匯流成河，每份物資箱除裝有麵條、餅乾、麥片、調理包外，還有一份由愛盲庇護工場同仁做的潔淨手工皂禮盒。

社會局副局長許秀能代表受贈，她表示，愛盲才於年初捐贈春節年菜，這次再度於母親節前夕，與OK便利商店一同推出愛心物資箱，要透過好日子愛心大平台捐贈給弱勢家庭，可說是一份禮物，包含兩份心意，除了溫暖弱勢家戶，也支持庇護工場身心障礙的朋友。

許秀能說，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，結合社會各界支持力量，截至今年3月底，獲捐贈物資市值及款項為21億1968萬5558元，累計受益 589萬730人次，感謝各界的支持。

(中時 )