樂天桃猿總教練曾豪駒昨日因對主審羅鈞鴻的好球帶有意見，2度上場詢問，7局下更出現火氣，陳晨威遭三振後曾豪駒為了為球員發聲，相當不滿的走進場還腳踢本壘板，因此被主審驅逐出場，經過一個晚上的冷靜，曾豪駒今日賽前表示自己情緒上有需檢討的地方，聯盟的懲處也出爐，曾豪駒遭罰1萬元，不過沒有禁賽。

7局下樂天1分落後情況下，1人出局、滿壘時陳晨威遭主審拉弓三振，當下他非常不滿，隨手把棒子丟在一旁、雙手抱頭，表情相當不可置信，總教練曾豪駒也從休息室衝進場，向主審質問好球帶，還有腳踢本壘板上的土的動作，遭主審驅逐出場，這是本季首名教頭遭趕出場，也是曾豪駒執教生涯首次。

今日賽前曾豪駒先檢討自家選手，「主審好球帶寬的話，選手2好球後要積極進攻，好球帶是要尊重裁判，看到陳晨威有明顯的情緒反應後所以上去詢問一下，也不是要爭取，就是問一下，也有教育選手丟棒子的動作不應該。」

曾豪駒表示，進場抗議是當下的情緒反應，也是因為主審好球帶寬，失去本壘板意義，才會有腳踢本壘板的動作，知道自己上場抗議的舉動會付出代價，但公事公辦結果都能接受，畢竟還是要捍衛選手、爭取球隊利益，「自己也知道要情緒控管，畢竟情緒不好就不能做好事情，也是自己要檢討的。」聯盟官方對曾豪駒的懲處也出爐，曾豪駒被罰錢1萬元，沒有禁賽。

(中時 )