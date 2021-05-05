你有入手LTE版本（或稱支援eSIM）智慧手錶（smart watch）嗎？如果你有時不想要每次出門都要帶著手機才能順利使用手錶的完整功能，事實上你可以為智慧手錶開通專屬的門號，不過這牽涉的服務比較複雜，有興趣的可看以下整理報導。

針對想要為智慧手錶申辦門號服務的消費者，可以區分為兩種情況：第一，手錶與手機使用同一門號，也稱為One Number符號，或是一號多機。另一種情況，則是在於智慧手錶想要跟手機使用不一樣的門號，這個方案的好處是，帳單會分開，比較容易掌握不同裝置的使用情況，也可以單獨為只需要智慧手錶的親人申辦，而不需要一定搭配手機來使用。對此，五大電信當前所提供的服務，說明如下：

智慧手錶可申辦電信門號服務一覽表。（黃慧雯整理）

一、One Number服務

當前針對智慧手錶與手機使用同一門號的One Number服務，除了台灣之星之外的四家電信商，都有提供服務。手錶開通門號的每月月租費以及eSIM設定費，須在各家電信商官網查詢。

而智慧手錶可支援的One Number服務，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信所提供的服務都可適用於Apple Watch(eSIM版本）；針對三星Galaxy Watch LTE版的話，中華電信、亞太電信都可提供申辦服務。（註一）但目前亞太電信沒有持續銷售三星Galaxy Watch LTE版，若是自行購買，可再前往亞太電信申辦手錶的One Number門號服務。

二、針對手錶想要與手機申辦不同門號

如果想要為智慧手錶單獨申辦門號（手錶門號跟手機不一樣），則先前中華電信、台灣大哥大皆有提供相關服務，遠傳電信則是在日前宣布跟進。當前智慧手錶單辦門號方案，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的方案都適用於Apple Watch（使用iPhone的Family Setup功能，一支手機最多可設定五支Apple Watch），遠傳電信則表類似服務也可以適用三星品牌的智慧手錶（eSIM版）。而當前台灣之星、亞太電信則無提供智慧手錶專屬的單辦服務門號專案。

(科技)