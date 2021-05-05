美國政府以涉嫌違反《美國武器出口管制法》（AECA）和《國際武器交易條例》（ITAR），處以漢尼威爾國際公司(Honeywell)1300萬美元的民事罰款。漢尼威與美國政府達成解協議，將採取一些「補救措施」，因此少罰500萬美元。

防衛世界(Defense World)報導，美國國防部認定，漢尼威公司把未經授權出口的好幾項高級技術藍圖轉讓中華人民共和國，據說涉及洩密的內容是F-22猛禽戰機、F-35聯合戰鬥機、B-1B槍騎兵戰略轟炸機的部分技術細節，這損害了美國的國家安全。

其實，漢尼威提供的技術藍圖對象不只中國大陸，台灣也是其中之一。根據UPI的一份報告，漢尼威於2011年7月至2015年10月之間，向加拿大、愛爾蘭、墨西哥和台灣也提供了技術圖紙，畢竟漢尼威參與過的武器裝備相當的多，美國政府也沒有評這些事件，直接影響到國家安全。

漢尼威與台灣航太業的關係很深，IDF戰機的TFE-1042發動機就是漢尼威的。(圖/漢翔、漢尼威)

目前漢尼威自願向美國商務部（Department of Department）解釋被指控的違規行為，並承認屺的錯誤，由於這些原因，美國商務部已決定目前不對霍尼韋爾進行更大的懲罰。

根據為期36個月的同意協議條款，漢尼威同意支付1300萬美元的民事罰款。美國商務部又開個優惠，同意減免500萬美元，但前提是該筆資金將用於美國商務部批准的「補救性措施」。

(中時新聞網)