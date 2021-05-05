台北地院審理立委集體貪汙案，今（5）日傳喚涉期約賄賂的時代力量前黨主席徐永明。徐否認犯罪，稱本案是檢方先射箭，掮客集團幫忙畫靶，質疑通聯譯文被竄改，例如「在」字被改成「再」；檢方聽完很傻眼，表示這樣都能講成竄改，根本是汙衊，並指徐的辯詞根本與事實不符。

徐永明表示，本案中他見了2位陳情人，分別是太流前董事長李恆隆、受李委託來遊說的郭克銘，確實有提及要辦東吳大學的公聽會，他基於自己也是東吳教授，才幫忙借立院場地，不是主辦，也沒有合辦，卻被政治掮客無中生有，他從未打電話給經濟部，也不關心有沒有官員參加公聽會。

徐說，李恆隆找他時只有說3件事，一是很多朋友欣賞時力，二是拿經濟部公文稱行政不中立、覺得委屈，三是太流股權已賣給新加坡公司，並未談及政治獻金或募款事宜。李請他辦公聽會，他當下就以「任期將屆」為由回絕，並無起訴書寫的李說：「你們正在競選，有需要我願意幫忙」，我回覆：「會啦會啦」等對話。

徐並指，他不是公聽會主辦人，也沒有坐在正中央，卻有在場的「高級官員」不實指控，現在還貴為部長，檢方也跟著起舞，將他起訴。檢方將他的LINE對話紀錄斷章取義，甚至竄改通聯譯文，把「在」改成「再」，刻意強調他「一再要求」的態度，「古時有六月飛霜，過去一年我已死過一次，我的政治生命因本案而死。」

檢察官駁斥，徐永明做感想式的抒懷，已逾越今天準備程序庭的範圍，而徐聲稱拒絕幫忙公聽會，卻有參加，也坐在現場等待發言，根本與事實不符；另外，連「在」、「再」問題都能指控竄改譯文，根本是汙衊檢方，未來將在法庭上證明徐的犯罪事實。

(中時 )