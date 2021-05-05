台灣美妝工具品牌「點胭脂」與大稻埕米香舒芙蕾「芙稻菓室」聯名推出如舒芙蕾般蓬鬆親膚的「舒芙蕾鬆餅粉撲」，運用化妝海綿復刻芙稻菓室濕潤鬆軟、充滿空氣感的池上香米舒芙蕾鬆餅及可可舒芙蕾鬆餅，兩款粉撲除了還原芙稻菓室經典口味的兩種顏色外，製作時各有不同配方，軟嫩模樣看起來彷彿甜點般可口。

「點胭脂」擅長打造濃濃寶島特色的美妝工具，這次攜手位在台北繁華老街道大稻埕的甜點店「芙稻菓室」，將其最具特色的台灣有機米穀粉舒芙蕾鬆餅，化為鬆軟親膚的化妝海綿，兩個熱愛這塊土地的品牌聯手，共同端出這道最有台灣溫度，結合味覺、視覺與觸覺的創意新品。

點胭脂用化妝海綿復刻芙稻菓室濕潤鬆軟、充滿空氣感的「池上香米舒芙蕾鬆餅」及「可可舒芙蕾鬆餅」。（圖／品牌提供）

芙稻菓室主廚表示，舒芙蕾好吃的關鍵秘訣就在於把握剛出爐的蓬鬆空氣感，因此舒芙蕾鬆餅不建議外帶。點胭脂與芙稻菓室為了實現外帶舒芙蕾的想像，推出舒服你臉頰的舒芙蕾鬆餅粉撲，讓你一次外帶兩款鬆餅粉撲，好好體驗宛如現做舒芙蕾所帶來的完美上妝享受，上妝時如同雲朵輕撫臉頰。

舒芙蕾鬆餅粉撲觸感柔軟，上妝時感覺非常舒適。（圖／品牌提供）

「香米舒芙蕾粉撲」泡水後質地軟嫩蓬鬆，接觸肌膚柔嫩零刺激、不拉扯，敏感肌也不用擔心，妝感呈現自然清透的偽裸妝感。「可可舒芙蕾粉撲」泡水後質地綿密緊實，可打造出無瑕雅緻妝感，不吃粉的粉撲特性更能為你精打細算節省彩妝品。兩款粉撲均為非乳膠材質低敏不刺激，乳膠過敏者也可放心使用，泡水後膨脹2倍大，面積加大上妝更省事。

點胭脂與芙稻菓室跨界合作，美妝控快把舒芙蕾粉撲外帶回家。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/5/12

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(中時新聞網)