紀錄劇場作品《Home away from home》，談論台德兩地的越南移民故事，在舞台上搭建了多座故事站，上演不同的故事。（聚合舞Polymer DMT提供）

紀錄劇場作品《Home away from home》，談論台德兩地的越南移民故事，在舞台上搭建了多座故事站，上演不同的故事。（聚合舞Polymer DMT提供）

台灣新住民人口已達百萬，在異地生活的適應過程與鄉愁，成為藝術家探討的題材，旅德編舞家羅芳芸近期與一群藝術家一起創作，推出紀錄劇場作品《Home away from home》，談論台德兩地的越南移民故事，在舞台上搭建了多座故事站，上演不同的故事。

這些故事站有教室、珍奶店、相親成功的餐廳、宿舍，藝術家就在每一站裡說自己的故事，觀眾一站看過一站，移動的過程，也像是移民者從一地遷徙到另一地的狀態。

羅芳芸出生於1982年，她來自台中，畢業於台北體育學院舞蹈系、德國福克旺藝術大學舞蹈家及編舞文憑，2008年於西班牙現代舞蹈比賽中獲得團體創作首獎，2011年創立聚合舞Polymer DMT，除了創作也身兼舞者，平時住在德國，這次返台發表作品。

身在異地，羅芳芸帶著異鄉人的心情，她觀察到目前居住在德國的亞裔人口中，特別以越南人的比例特別高，這和德國政府在1980年代因勞動力短缺，引進越南人到德國工作有關。她也與團隊一起做田野調查，從中了解越南移民的異鄉生活狀態。

羅芳芸表示，在訪談時，會探討基本的問題，「像是到別的地方生活，有遇到什麼不順的事情？有沒有受到歧視的時候？未來的生活還會想移居別的地方嗎？你的家在哪裡，有找到第二個家嗎？」從中建構作品想談論的內容。

在異地生活，語言是一大考驗，羅芳芸表示，一般的刻板印象，會認為住在一個地方的外國人，住久了一定能說當地語言，但是每個人都有自己融入社會的方式，羅芳芸說，「事實上，也有在德國開二、三十年蔬果店的越南人，德語不是大家想像中的好，探究背後的原因，溝通的方式不一定要透過語言，而是一種長期買賣的信任感，當地小鎮的居民覺得品質有保證，指名要去那裡買蔬果，不需要特別使用語言，也能溝通。」

羅芳芸表示，由於是紀錄式劇場，她期望能讓每位演出者，忠實陳述自己的故事，因此在舞台上搭建符合故事的場景內容，同時還有影像輔助，「我們希望不更改表演者的人生故事，讓一切真實呈現。」

羅芳芸觀察，目前在德國有一些亞洲餐廳，開始改名為越南餐廳、越南餐館，「我想是大家對自己的身分認同更有意識了，不需要被歸類為『亞洲人』，而是可以告訴大家自己是從哪裡來的。」演出將於5月7日至9日，在新北市雲門劇場登場。

(中時 )