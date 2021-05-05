機28用地，面積達3448坪，也要採BOT開發百貨商城。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市第2停車場BOT商場開發案，出現新突破，已有規模龐大百貨廠商正式投標，完成初步資格審查，5月19日進行最後甄審；至於，現行機機28用地，從機關用地變更停車場用地，也完成計畫草案公開展覽作業，預計7月能通過都委會審議，將同步啟動BOT招商作業。

彰化沒有百貨公司一直是遺憾，今年卻一口氣，彰化市蛋黃區的兩個大型平面停車場用地，都拚著要採BOT方式，進行商場開發，並陸續要在今年上網招商。

位於彰化市旭西光第二停車，已經籌備3年，率先起跑，總面積2150坪，建蔽率80％、容積率960％，目前只有180個停車位，商場蓋成後可提升到660個停車位，預計最小投資額9.5億元，3月9日上網招標，到4月19日截止收件，有一家投標。

由於還要進行最後甄選，彰化市公所原本打算先保密，等正式投資案出爐後再公開，就怕又被說成是「狼來了」，但是眼見好事有望，市長林世賢還是在表揚模範母親公開場合，公開表示，已有規模龐大的百貨廠商正式投標了，已完成初步資格審查，5月中下旬將進行最後甄審，「彰化縣第一座百貨公司誕生可說指日可待。」

傳出是台中中友百貨公司投標，縣府和彰化市公所都沒有證實。表示最後甄選結果出來就會公布。

至於，用地更大的機28用地，面積達3448坪，除了部分土地作為彰化縣衛生局使用外，其餘皆作為平面停車場，縣府去年10月與彰化市公所簽訂土地開發合作備忘錄，並密切招訪投資廠商。

彰縣府建設處今年2月啟動都市計畫變更程序，將「機關用地」變更為「停車場用地」，已經完成說明會和計畫草案公開展覽作業等程序，過程中沒有人提出反對的意見，預計6至7月能順利通過彰化縣都市計畫委員會審議，屆時將同步啟動BOT招商作業。

(中時 )