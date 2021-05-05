檢方起訴指控「全民拔菜總部」總指揮盧朝財，2018年在反年金改革抗爭中阻礙救護車，致墜樓的退役上校繆德生延誤送醫死亡，涉嫌妨害公務等罪，台北地院判盧無罪，上訴後，盧說他沒有妨害救治的犯意，因為他根本不知道裡面發生什麼事情。

檢察官依據警方現場蒐證畫面，認為救護車遭盧朝財的「拔菜戰車」阻擋，經警方多次廣播，盧仍未移動車輛，或呼籲群眾讓道，救護車因此改由鎮江街側門進入立院，救護人員還得抬擔架爬樓梯來回，致延誤救醫，故依醫療法妨害執行救護業務、刑法妨害公務、強制等罪起訴盧。

北院判盧男無罪，檢上訴後，盧朝財表示，他當時路過現場加入聲援，青島東路側門已被抗議群眾撞開，他根本不知道裡面發生什麼事情，警察廣播說有救護車要進來，請他把車開走，但他左右觀看沒有看到救護車，也沒有到聽到聲音。

盧說，他沒有犯罪的主觀犯意，庭末，法官諭知5月27日再開庭。

(中時 )