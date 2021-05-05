（遠百信義A13展體驗櫃，遠百徐雪芳與麵包大師吳寶春同台較勁手做麵包。圖／遠百提供）

遠百（2903）近年伺機擴大規模，去年信義區開出遠百信義A13店，挹注全年獲利EPS達1.38元，今年首季在內需消費買氣旺盛推升下，首季合併營收93.42億年增逾8％，稅前淨利達12.46億元、稅後淨利9.96億元，歸屬母公司業主淨利為7.03億元，每股盈餘0.5元，大幅優於去年同期0.06元，亦創近年同期新高紀錄。

遠百董事長徐旭東日前更對外表示，遠百寶慶店在歷經三代百貨後，決定拆掉重建，目前還在規劃中，而據內部團隊表示，目前遠百還在緊鑼密鼓趕工，期在今年第四季開出竹北遠百，寶慶店規劃拆除時程會落在年底前才可明朗化。

遠百母親節檔期首波也大幅成長超過四成，其中以精品業績成長超過六成最閃，家電成長則超過四成、化妝品成長約在3成；因應母親節檔期甜點熱銷旺季，陸續在板橋大遠百、信義A13店推出體驗店型，包括日本SAKImoto生吐司、吳寶春麵包的「吳寶春自己做」工坊， 期以線上烘焙課程、線下體驗做麵包，帶動新客進場添買氣，根據內部統計，遠百本業4月業績成長約43％，累計前四月業績成長逾24％。

至於遠百轉投資遠東SOGO百貨，4月業績成長逾36％，累計前四月業績較去年同期大幅成長逾27％，SOGO強調，主要是去年3月、4月時疫情嚴峻期基期低，但相較2019年同期還是有高個位數成長。

遠百本業在2020年全台11店營業額逾470億元，估計今年在竹北店挹注下有望突破500億元，徐旭東亦強調，去年信義A13店開得相當成功，無論是在客單與業績上，今年A13業績目標上看40億元，而竹北店目前招商率已過八成，除了土樓外觀的客家文化風情外，內部文化底蘊也相當具創意，最重要是滿足好吃好買。

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