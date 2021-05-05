EG報價反彈、銷量大增，東聯（1710）營運擺脫虧損陰霾，第一季營收衝高達65.74億元、年增52.48％；毛利率13.53％，比去年同期1.5％明顯改善提振；獲利5.59億元，年增304％，EPS 0.64元，比去年同期每股虧損0.31元，強勢反轉。股價挾營運轉機題材獲外資、自營商青睞，聯袂加碼6,407張，帶量彈升逾5％，重返5日線。外資連3日買超6,934張。

此外，聯成（1313）也因DOP（可塑劑）、PVC價量活絡攀，第1季稅後純益12.8億元，比去年同期淨損8.43億元展現強勢轉機，並較去年第四季增0.8％，EPS0.99元，創近15季新高。

東聯去年營收187.63億元、年減16％，營業損失4.56億元，業外又有亞東石化PTA銷售等損失約8.51億元、稅後虧損10.65億元，每股虧損1.22元。其中，去年第一季因有中國停工與歲修因素，導致整體開工率較低，單季虧損較深。

所幸，今年開工狀況恢復正常，市場需求改善，帶動東聯EG銷售大增、產品價格也有顯著提升，支撐營運轉虧為盈。

展望後市，EG目前主要下游以聚酯應用為大宗。分析師認為，聚酯第二季開工率續佳，雖然今年仍有EG產能將開出，但時間點還不確定，有利增添支撐力道。

(工商 )