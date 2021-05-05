大山電線電纜子公司昕邑建設去年九月在高鐵烏日站附近推出鳥語花香建案，採先建後售，總計48戶，完銷金額6.5億元，八成集中在4月入帳，認列收益5.1億元，國際銅價上漲得以轉嫁在線纜報價上，4月合併營收達8.85億元，創單月營收新高。

大山4月合併營收8.85億元，年成長186.05％，創單月營收新高；前四月合併營收16.72億元，年成長93.04％。

大山表示，大山4月合併營收8.85億元，年增逾186％，主因受惠於子公司「昕邑建設」去年九月推出鳥語花香住宅建案，短短三個月完銷，總銷金額6.5億元，3月起開始交屋，八成集中在4月入帳，認列收益金額5.1億元。本業部分，大山4月營收3.75億元，年增率20％，主要是國際銅價上漲、台商回流擴廠推升電線電纜需求，以及台電持續推動綠能電網佈建，帶動大山營運表現。

大山指出，展望今年，國際銅價持續攀升、國內基礎建設需求熱絡、加上政府綠電政策題材，以及大山在桃園購地設北區發貨倉庫，大山對全年營運成長審慎樂觀。

(工商 )