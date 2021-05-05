【被政治耽誤】台語大師爭奪戰秒歪樓 龍介仙爆笑神改編《一卡皮箱》獻粉絲

中時新聞網第一季實境節目《被政治耽誤》系列，第六集邀請到閩南語大師謝龍介，政壇上能將台語說到嚇嚇叫的，除了龍介仙再無二人。三年前《中時新聞網》自製節目《抓狂晚自習》主持人方塊曾與謝龍介同場較量閩南語，這次製作單位找回方塊前來一雪前恥，究竟這個復仇戰能否成功？
面對方塊來勢洶洶的踢館，謝龍介笑笑表示：「想挑戰什麼，隨便妳！」身為大師級的他，在第一關的閩南語快問快答中，竟敗給了一根紅蘿蔔？！對此方塊透露，平凡人用法跟專業用法就是不一樣！沒想到逗得大家樂開懷。
拍攝當天謝龍介改編經典老歌《一卡皮箱》獻給中時新聞網粉絲，沒想到改編過程中，竟然有句歌詞讓謝龍介現場笑到臉紅，至於是哪句鎖定影片內容。此外，謝龍介還為節目獻出好歌喉，原本就喜愛老歌《一卡皮箱》的他，情感豐富的歌聲伴隨著優美的旋律，更是讓現場觀眾聽的如癡如醉。
節目中有一環節是向民眾自我介紹，謝龍介竟還在錄影現場，幽默的將餐廳老闆娘英文名字取成諧音，雙方一搭一唱氣氛融洽。最後謝龍介還不忘對鏡頭笑著說：「請大家一定要來斗內，因為觀眾多斗內，製作單位才可以加薪！」
(中時新聞網)
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