今(5)日是24節氣的立夏，象徵著夏天的到來，同時也迎來梅雨季第一波鋒面，北部和東部有明顯降雨，氣象局早上也緊急發布北北基大雨特報。天降甘霖，許多民眾都期盼能夠一解旱象，不過氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，此次大雨都不在水庫集水區，還得等到5月中旬才有機會解渴。

立夏梅雨到？3波鋒面雨連環炸 戴立綱曝降雨熱區｜Weather forecast

戴立綱指出，這波鋒面的降雨熱區在台灣北部的富貴角，雨量累積達到88毫米，不過他提到，富貴角在海邊，雨下下來之後就直接流入海洋，所以只能滋潤土壤，無法保存。而北部和中部的水庫集水區也只有零星的降雨，進水量無明顯增長，不能解旱象。

一週氣象預報。(圖片來源：中央氣象局)

至於在8日即將報到的鋒面能否帶來更大雨量，戴立綱則無奈的說必須打破大家的期待，因為下波鋒面的結構會更加鬆散，降雨狀況也偏少。他分析，現在因為附近的太平洋高壓強度較強，在高壓籠罩之下，華南的水氣帶就不易移動到台灣上空，必須等到5月中旬之後，才有可能會有較多的降雨。

這波鋒面的降雨熱區在台灣北部的富貴角，雨量累積達到88毫米。(資料照片)

戴立綱最後提醒民眾，立夏之後溫度會逐漸升高，是病媒蚊開始孳生的季節，因此可以趁時機快速疏通水溝，預防登革熱。他也叮嚀，雖然5月中旬以後境外移入的汙染物減少，不過卻會因為台灣上空高壓籠罩風速轉小，讓境內的空氣汙染物滯留，使中南部平原空曠地區的空氣品質變差，過敏族群需要多注意空品預報，適時減少外出。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)