桃園市八德區9旬王姓老婦日前獨自外出散步，卻不知道自己走到哪，蹲坐在馬路上，八德警方獲報前往，發現老婦狀況不佳，打算帶回派出所，不過在車上就查出老婦身分，順利送老婦回家。

八德警方表示，廣興派出所員警陳英民、黃筱婷於轄區巡邏時，接獲民眾報案稱於轄區新興路1300多號附近，一名迷失老婦神色慌張、不知所措地蹲坐在馬路旁，疑似迷途走失。

警方到場後上前關切詢問，據了解老婦獨自步行外出，疑有失智迷失，因體力不支而蹲坐路旁，警方先向詢問其姓名與住址，但老婦都無法清楚地說明，只含糊地說出自己住在八德區新生路，詳細地點無法確認。

員警先請老婦坐上巡邏車，並運用M-POLICE警用小電腦確認老婦身份，確認老婦姓王及詳細住址後，便趕緊送其返家，員警護送王姓老婦返家後，鄰居皆陸續出來關心，婦人的孫子也騎車趕回家，原來王姓老婦的孫子發現她又不見，正焦急在外尋找，所幸有民眾報案及警方帶她回家，心中一顆大石頭才放下，也非常感謝警方的協助。

(中時 )