新北市大豹溪是夏天玩水去處，水利局整理三峽區東眼橋下舊水道，規畫出親水空間，雖然已開放民眾使用，不過地方民眾質疑步道工程未完善，延遲多年，且實體設計與當初說明會的設計規畫不一致；水利局表示，設計規畫項目非定案，須評估效益性，且經費有限，因此當初採分年分期施作，之後會再與地方溝通，評估施作可能性。

每年夏季都有大量人潮到大豹溪戲水，為解決車輛違停東眼橋的問題，水利局2017、2018年進行東眼橋水域營造工程與環境整理工程，整理疏洪河道，並設置500公尺親水步道、停車場、簡易廁所等設施，改善周邊環境、親水遊憩功能，提供遊客與民眾親水空間。

「根本說一套做一套，當初說好的步道串連都沒做完。」插角里長林坤郎表示，水利局2016年曾召開地方說明會，當時設計圖上有景觀橋、自然工法設置的階梯，4年過去什麼都沒設置，親水步道延伸至大豹吊橋的工程也未完成，部分親水步道也變得雜草叢生，質疑水利局未積極處理。

「若未照規畫圖施工，根本是欺騙民眾！」市議員蘇泓欽表示，東眼橋親水空間當初規畫施作環溪步道、親水步道，雖然第2期環溪步道需要經費挹注才可施作，但第一期工程的親水設施根本不完整，規畫停擺多年，且第一期施作的步道僅有水泥撲面、石頭堆，與當初規畫的樣子相差甚遠。

水利局表示，當初皆有與地方溝通，決定採分年分期方式施作設施，說明會僅是規畫設計方案，非最終定案，考量成本效益問題，因此未優先設置景觀橋、環溪步道，事後會與地方人士多溝通，再度評估交通、人潮效益問題，討論施作可能性。

(中時 )