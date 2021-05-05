陳妍希主演電影《跟你老婆去旅行》在香港和新加坡上映，她4日接受港媒訪問，罕見大談與陳曉結婚5年來的夫妻相處之道，被問到現實生活中，夫妻間是否不能亂說「離婚」二字，「看是什麼態度，如果開玩笑無所謂，但認真時就不能說出口」，陳妍希認為，兩個人在一起，經歷很多開心、美好的事情，但生活上會慢慢發生一些矛盾和爭執，要想起當初對方在自己心目中是美好的人，她表示，不管是朋友、工作夥伴或是另一半，「任何一段關係都要花時間去經營和維持，兩個人在一起都希望對方快樂。」

上個月，趙麗穎與馮紹峰官宣離婚，正式結束維持2年的夫妻關係。消息一出，震驚整個娛樂圈，身為趙麗穎曾經的螢幕搭檔和緋聞男友，陳曉也無辜被牽扯，大批網友湧入他的社交帳號，留言勸他跟陳妍希離婚與趙麗穎復合，陳妍希被問對此事是否生氣？她大方回應：「婚姻關係是我們兩個人之間的事情，只要我們兩個好好的，不用理會其他事情。」

在《跟你老婆去旅行》中，鳳小岳給張書豪1千萬，條件是他要帶對方戲中的妻子陳妍希去旅行，被問到現實生活中能不能接受這樣的事情？陳妍希坦言無法接受，開玩笑說對象換成劉德華或梁朝偉的話，相信老公陳曉會與有榮焉，可惜兩位巨星沒有邀請自己去旅行的意思。

(中時 )