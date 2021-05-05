樂天桃猿今日做出3上3下的球員異動，重炮手朱育賢以及余德龍、葉家淇今日下二軍，升上陽耀勳、郭永維、莊昕諺，總教練曾豪駒透露，昨日朱育賢擊出安打後，反映左腳有不適，有輕微拉傷的狀況，這也是這名重炮首本季第2度因傷下二軍。

朱育賢在季初只出賽1場，就因為跑壘導致右小腿緊繃而下二軍，休息半個月後回歸一軍，但打了將近1個月後又出現傷勢，曾豪駒透露他前一場對味全龍的比賽就有不舒服，昨日對富邦悍將2打數有敲1安，不過擊出安打後就向教練團反映左腳還是不舒服，防護員評估是輕微拉傷，因此先下二軍。

此外王溢正昨日從中繼回到先發，投4局後因傷退場，曾豪駒表示，「溢正昨天可能太久沒先發，投完之後有點小抽筋，但沒有大礙。」不過王溢正昨日先發完後，曾豪駒決定把他擺回中繼，考慮到丟了4局，下次出賽可能是周日，「昨天溢正最快球速有147公里，速球有比以前好，但變化球控制不佳，所以對手都鎖定直球攻擊。」

(中時 )