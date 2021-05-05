走輸「小綠人」號誌要小心！當民眾發現自己平時會莫名呼吸急喘或容易感到疲倦，就要當心自己罹患肺動脈高壓，容易因為肺動脈血管壓力過高，導致血液無法正常運送，引發心臟衰竭、猝死的風險則會大大提升，醫師建議若有相關症狀應及早就醫。

每年5月5日是世界肺高壓日，為了提升民眾及自體免疫疾病病友對於肺動脈高壓的認知，高雄榮總將街頭隨處可見的紅綠燈「小綠人」號誌搬進醫院，讓民眾檢測自身是否為肺動脈高壓的高風險族群。

根據文獻報告，一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，而交通部設計小綠人號誌，則是以更寬鬆的標準以每秒0.8至1公尺作為設置標準，換句話說，一般人照正常步行速度，一定可以在時限內通過馬路，但若發現步行能力突然衰退，每次過馬路步行到一半就會變紅燈，且會覺得氣喘吁吁，很可能心肺功能已出現問題，也是肺動脈高壓的高風險族群。

罹患肺動脈高壓的患者經常會有「喘、咳、血、腫、暈」的症狀，臨床發現有自體免疫疾病病人，併發肺動脈高壓的機率約5到10％，遠較一般人高出許多，主要可能與雷諾氏症候群，肺部血管炎，或因特殊抗體引發肺部血管內皮細胞活化，血管壁重塑增厚，導致肺動脈阻力與壓力增加有關。

以往有許多罹患肺動脈高壓的病人，因為延誤就醫或是缺乏有效的治療，有近5成的病患平均存活率不到3年，但近年國人對於肺動脈高壓的認知提升、藥物治療的突破、跨科別專業醫護團隊的成立，以及身心和復健等多面向照護量能的提升，肺動脈高壓治療已有明顯的進步。

高雄榮民總醫院是全台灣第一個成立肺高壓照護團隊的醫院，迄今累積20年豐富的治療和照護經驗，且平均存活10年的肺動脈高壓病人高達8成，甚至有病友已經與肺動脈高壓共存超過20年。

高雄40多歲的鄭女士曾經是職業軍人，本身患有全身性紅斑狼瘡自體免疫性疾病，15年前懷孕2個月時，發現自己走路經常會喘，連喝水、換衣服都感覺相當吃力，就醫後確定是併發肺動脈高壓，雖然在醫護人員的細心照料下，順利產下嬰兒，但罹患產後憂鬱症，隨後不斷調整心態，正面與病魔對抗，目前已經與正常人一樣，生活作息完全不被肺動脈高壓影響。

(中時 )