育有9名子女的蘭嶼媽媽「伊娜」，兩個兒子先後因意外成了植物人，其中1位兒子已過世，另位沉睡5年多的兒子還安置在創世台東院，受疫情影響，加上年邁及交通不便等因素 ，已經近兩年沒來看兒子，母親節前夕，在創世安排下，「伊娜」終於見到兒子一面，慈母風霜的手不停地撫觸愛兒，淚如雨下。
蘭嶼媽媽「伊娜」今天從蘭嶼跨海到創世台東院，看到近兩年不見的植物人兒子，潸然淚下，不時地為兒子按摩，親吻兒子的額頭，為兒子禱告，思念與憐惜之情，溢於言表，老母親說，她88歲了，以後不知道還有沒有機會來台東看兒子。
伊娜的女兒「阿雅」說，媽媽育有9名兒女，兩個哥哥「阿茂」跟「阿福」在2015年先後因意外受傷成了植物人，成了媽媽心中最大的痛，兄弟檔陸續住進創世台東院安養，幾年前阿茂因病過世，留下阿福1人，受到疫情影響，加上母親年邁，蘭嶼對外交通又不方便，已經近兩年沒來看哥哥。
阿雅說，達悟族傳統族服只能在部落慶典、家有喜事時才能穿，創世在母親節前夕，安排母子拍全家福，希望伊娜穿上族服，媽媽起初很掙扎，但是家人向她勸說，哥哥要陪她慶生、過母親節，是件開心的事，媽媽才 D巷巷願意配合。
此外，創世台東院長王玉鳳表示，目前安置50位植物人，所需經費都要靠募款而來，去年受疫情影響，外界捐款銳減，又不能辦大型公益活動，經費短缺800萬元，雖然經費出現缺口，但是服務不打折，創世也將於23日在南京路廣場舉辦「愛運轉─公益園遊會」，期盼民眾慷慨解囊。
(中時 )
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