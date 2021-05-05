印度是世界第二大手機製造國，蘋果、三星、小米等手機品牌都有設廠。諾伊達（Noida）更是中國公司在印投資的重要聚集地之一，有100多家中國工廠。而在目前失控的疫情下，印度中資手機企業協會秘書長楊述成坦言產能大概剩平時的60％，缺少晶元；加上中印關係也影響工廠產能，如中國運往印度的部分物料送不到。

《IT時報》報導，「目前來說，生產仍是正常的，就是產能有點不夠，大概只有平時的60％。」楊述成表示，產能不夠的主要原因有三個：一是受疫情直接影響，工廠需要加強抗疫和防護措施，部分工人也上不了班；二是缺少晶元，特別是對於中低端手機或電子製造來說；三是中印關係也影響著工廠的產能，比如中國運往印度的部分物料送不到。

「諾伊達是中國公司在印度投資的重要聚集地之一，那裡集中了100多家中國工廠，包括OPPO、vivo、傳音、合力泰等都在諾伊達設有工廠。」楊述成說，疫情以來，工廠的部分中方員工已陸續回國，目前在印中方員工只有平時的1／3，仍有50名管理人員從2019年底開始就一直堅守在崗位上。

不過，4月30日，已從印度回大陸的某製造業員工、視頻博主小紹說，「我們公司還有留守在印度的同事，非常想要回國，焦躁不安的情緒很濃厚，公司印度籍員工有感染情況。」印度現在疫情如此嚴重，公司員工心裡都挺恐慌。

近日，小米集團全球副總裁、小米印度業務負責人馬努•庫馬爾•賈恩在個人社交平台上透露，小米印度的兩名員工因感染新冠而去世。對此，楊述成說，這兩名員工是銷售人員，小米工廠的抗疫形勢暫時保持穩定，該事件對產能影響並不大。擔心的是如果疫情加劇，中國手機廠商將不得不面臨供應鏈緊張和城市封鎖所造成的雙重挑戰。

中國手機品牌占據印度手機市場半壁江山。據strategy Analytics最新數據顯示，2021年第一季，僅小米、OPPO和vivo的市市占率就高達56.6％

(中時 )