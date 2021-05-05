5月9日母親節當日於虎頭埤風景區購票時向媽媽說出「媽媽我愛您！」媽媽本人即可享免費入園。（台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真）

本周日就是母親節，虎頭埤風景區為感謝普天下的媽咪，5月9日母親節當日於虎頭埤風景區購票時向媽媽說出「媽媽我愛您！」媽媽本人即可享免費入園（團體不適用，入園需主動告知參與活動，購票後恕不接受退換票)。

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤水庫歷史悠久，有台灣第一座水庫之稱，更是大台南地區的後花園，目前水源仍相當充沛，可提供太陽能船及天鵝船遊湖，歡迎大家揪媽咪來趟台南輕旅行，陪媽媽留下美好足跡。

觀光旅遊局長郭貞慧說，鼓勵大家陪媽媽一起走出戶外，除了可以犒勞辛苦的媽媽，並且從旅程中多瞭解生態特色，接觸台灣大自然美麗景色，歡迎大家來虎頭埤湖畔走走，騎騎腳踏車、露營、烤肉、坐船賞景。

虎頭埤風景區強調，持續配合相關防疫措施，邀請遊客安心旅遊，另整個5月憑勞工證搭腳踏船6折，為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園戴口罩，並配合入園實聯制作業、保持社交安全距離及入園量測體溫(逾37度禁止入園)，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。園區提供酒精供遊客消毒，並加強園區相關消毒作業。園區進行入園總量管制，人流監控逾3,000人即管制一出一進，共同為防疫作努力。

(中時 )