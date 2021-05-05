因應新冠肺炎疫情升溫，財政部7日將發布解釋令延長今年5月至7月各項稅捐申報繳納期限，以確保受疫情隔離民眾之權益，包括營業稅、營所稅、綜所稅、房屋稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物稅等七大稅目皆可適用。

財政部說明，依稅捐稽徵法第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，可依實際情形公告延長其繳納期間。

對於納稅義務人、扣繳義務人、營利事業之負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之代理人等，因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等事由，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，財政部主動延長申報繳納期限。

單數月報繳營業稅、貨物稅、菸酒稅與特種貨物稅等申報繳稅期間原為今年5月17日、6月15日及7月15日，可分別展延至今年5月31日、6月30日及8月2日。

而今年第一季查定營業稅繳稅期限為今年5月10日，受隔離者可展延至5月31日；按月查定課徵營業稅繳納期間在今年5月10日、6月10日及7月12日者，受隔離者也能展延至今年5月31日、6月30日及8月2日。

此外，今年申報109年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報、110年期房屋稅繳納期間為今年5月31日，受隔離者申報繳納期限可展延至今年6月30日。

至於扣繳義務人應於每月10日以前將上一月內所扣稅款向國庫繳清，其繳納期間原為今年5月10日、6月10日及7月12日，受隔離者繳稅期限可分別展延至今年5月31日、6月30日及8月2日。

(工商 )