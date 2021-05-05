保健食品廠晨暉生物科技（1271）5日公告，4月合併營收約2,752.9萬元，創歷史同期新高，並年增10.76％。晨暉表示，主要是受惠客戶重啟拉貨動能，推升營收成長，且相較2、3月呈現大幅上揚，隨著客戶拉貨力道逐步回穩，下半年穩健成長可期。

據了解，以開架式產品來看（不包含直銷），晨暉是國內最大的紅麴與益生菌保健品供應商，其中，紅麴占有率達95％、益生菌近二成；今年第一季也已成功打進北美市場，目前多家北美知名保健食品業者已有紅麴相關保健品商品上架，係採用晨暉產品。

晨暉表示，今年下半年與「娘家」品牌合作的主力產品「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」，將擴大行銷力道增加銷量，同時，旗下子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌產品，目前業績已逐步產生貢獻，加上未來深入藥局與診所通路的佈局陸續發酵，可望進一步擴大晨暉產品的市占率。

晨暉並引述中華穀類食品工業技術研究所今年3月發布的「2019國內保健營養食品產值暨產業概況分析」，2019年整體保健營養食品產值達878億元，較2018年成長5.8％，其中，推估紅麴保健營養食品產值約達7億，並較2018年成長近二成。看好市場商機，未來公司也將持續拓展國內及海外市場、增加更多客製化產品及客戶，期望挹注未來成長。

(工商 )