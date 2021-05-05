資深媒體人黃暐瀚母親今（5日）凌晨3時許走在人行道上時，遭到30歲方姓美髮師疑酒駕黑色賓士高速撞擊身亡。黃暐瀚突然接獲母親噩耗，悲痛不已，但仍謹記母親生前教導「先做該做的事，再做想做的事」，忍痛將早上8點節目主持完畢，才趕赴台中殯儀館，並缺席了原定下午3點的Yahoo《鄉民大會》直播。

主持人郭子乾今日為《鄉民大會》開場，在介紹一連串來賓後，他突然有感而發地說：「所有的鄉民應該很直覺的就知道，為什麼今天最帥的政論評論員黃暐瀚沒有出席，唉！遺憾！大家有看新聞的都知道，他早上家裡發生了一個嚴重事故。」

郭子乾在直播節目中怒飆酒駕者。(自3:30開始)

郭子乾言語透露出對黃暐瀚的心疼不捨，接著更忍不住在直播中動怒開罵酒駕者，「我說實在的，我們除了防疫期間，我們還是要譴責你既然喝酒了，就不要開車！你這樣造成人家家裡的悲劇，你自己做何感想？我們還是要強調，再次的強調，不分藍綠，喝酒不開車開車不喝酒，以免再度發生遺憾的事情。」

郭子乾最後更撂狠話，表示你要開車你自己去發生事故就好，你不要連累到其他人！聊天室的網友則是紛紛留言，盼黃暐瀚節哀，《鄉民大會》的小編也喊話希望大家能去黃暐瀚臉書留言幫他打氣。

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(中時新聞網)