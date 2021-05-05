警察總是給人嚴肅正義的形象，為了更加親民，新北市警察局跳脫以往入校宣導方式，邀請青少年一起打保齡球，由少年隊長帶隊與國中生PK，使員警成為青少年的好麻吉，也落實關懷青少年理念。

新北市警局少年隊近期與「網愛全人基金會」辦理「保齡球！我來囉！」友誼賽，邀請臨近國中在校生PK保齡球，少年隊長林柏宏帶隊領軍員警挑戰，但賽程中多位員警頻頻洗溝，不敵國中生球技；賽中林柏宏也親自指導學生打保齡球，拉近員警和青少年的距離。

參賽國中生表示，平時都是與朋友打撞球、打電玩，第一次與員警一起打球，讓人大開眼界，也覺得與警察的距離沒有那麼遠，若還有下次活動自己絕對會再參加。林柏宏表示，雖然保齡球賽是個人賽，但少年隊以分組績分賽計算，讓每個青少年與警察建立一個團隊關係，藉由球隊合作精神，讓參與學生感受情感的表達，除了建立正向關係連結及正確價值觀，也盼能拉近警民間的距離。

新北市警局表示，這次活動是警察局新的嚐試，目的是希望藉由不同多元化宣導讓孩子們能學習以不同角度思考，選擇正確人生方向，因考量場地及新冠疫情因素，各校僅能遴選幾名學生代表出席，讓部分想參加的學生大感失望，若有青少年想與員警一起打保齡球，下次報名手腳要快。

(中時 )