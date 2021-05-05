鐵人美女主播夏嘉璐（左）、侯以理（右）解鎖澎湖跳島101Ｋ一日雙塔，於鎖港北塔前合影留念。（大會提供）

因應自行車樂活旅遊風潮與全球節能減碳的新興趨勢，加上國內旅遊風氣升溫，澎湖離島的「偽出國」旅遊依舊席捲整個台灣，今年為2021台灣自行車旅遊年，澎湖國家風景區管理處積極推出2021澎湖自行車跳島嘉年華活動，整合推廣「自行車領騎服務」、「澎湖跳島-西遊記」、「單車成年禮」以及「澎湖跳島101K自行車 (101 HOPPING BIKE)」等多項活動。

為增加活動熱度、曝光度與媒體持續滾動露出，澎管處於5月4、5日兩天特別邀請踩線團展開踩線試點，本次踩線團由活動代言人鐵人美女雙主播夏嘉璐與侯以理、單車女神土耳其裔美女徐甘舒領軍帶領媒體與觀光產業業者，一起為自行車系列活動踩線造勢，包裝整體行程與共同行銷澎湖自行車優質的旅遊環境。

夏嘉璐表示，自行車系列活動中的「領騎服務」，5人成團剛好適合他們一家，直呼真是太暖心的活動。透過領騎達人的專業解說讓她看見了不一樣的澎湖，彷彿走訪了一趟充滿人文及美景的歷史軌跡，她表示一定會帶全家來，並且用自行車造訪這世界最美麗的海灣。

極限鐵人主播的侯以理表示，此行除了大啖澎湖特色美食外，最重要的是終於解鎖自己澎湖騎乘自行車的願望，活動路線幾乎把澎湖最具特色的經典美景及地標一網打盡，也讓她順道完成了漁翁島燈塔及鎖港北塔一日斬獲雙塔，直呼是太夢幻的路線， 呼籲民眾今年9月26日的澎湖跳島101K的自行車活動一定要來參加，用雙腳體驗澎湖美景。

澎湖的自行車推廣活動從3月1日到10月31日橫跨三季，澎管處表示，9月26日辦理澎湖跳島101K自行車活動，除了首創全台唯一跨海及跳島自行車活動賽事，以及豐富的紀念品外，今年更增加了龍膽石斑特色補給、雙塔認證及個人紀念郵票等完賽禮。另車友最擔心的交通往返問題，也與長汎假期合作推出機加酒的自行車跳島行程，期待將成為全台最吸睛的自行車活動賽事。

(中時 )