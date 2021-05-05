尼泊爾聖母峰基地營登山者和當局告訴英國廣播公司（BBC），他們見到越來越多登山者出現染疫症狀，且病毒檢測呈陽性者也不斷增加，升高恐會爆發嚴重疫情的疑慮。

聖母峰（Mount Everest）基地營人員說，他們已經接獲來自首都加德滿都醫院通報17起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，一些登山者已經從基地營和更高營地被送到醫院治療。

加德滿都私立醫院CIWEC的人員向BBC證實，病患從聖母峰基地營抵達後，病毒檢測呈陽性。

尼泊爾政府到目前為止，否認知悉聖母峰基地營確診病例，這讓人擔心官員淡化情勢的嚴重性，因為憂心這會帶來關閉登山探險的更大壓力。外國登山者是尼泊爾政府主要收入來源，尼泊爾政府在去年疫情大流行期間關閉聖母峰。

當局要求登山者在前往基地營前，必須在尼泊爾隔離檢疫，但登山界內部憂心，如果聖母峰爆發嚴重疫情，將會帶來毀滅性後果。

尼泊爾最近幾週確診病例急劇攀升，尼泊爾境內感染率是印度鄰國當中最高的，而印度境內第二波疫情已引發全面危機。

(中央社)